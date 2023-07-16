«Арсенал» Зінченка купив ексодноклубника Ярмоленка за 100 з лишком мільйонів (відео)

Колишній одноклубник Андрія Ярмоленка по «Вест Хему» Деклан Райс, який разом із «молотобійцями» виграв Лігу конференцій, став футболістом лондонського «Арсеналу».

За 24-річного півзахисника збірної Англії «каноніри» виклали, за неофіційною інформацією, 100 мільйонів фунтів стерлінгів (116,47 млн євро) плюс 5 мільйонів фунтів (5,82 млн євро) в якості бонусів.

«Я спостерігав за „Арсеналом“ останні два сезони і за траєкторією, якою вони рухалися, — поділився своїми емоціями новоспечений одноклубник українця Олександра Зінченка після підписання контракту. — Не минулого сезону, а позаминулого вони фінішували п'ятими, але було помітно, який стиль гри прищеплює Артета. Минулий сезон був визначним, вони обійшли практично всі команди, окрім „Манчестер Сіті“. Мікель і те, як він працює, наскільки всі молоді, енергія у клубі, а також завдання повернути „Арсенал“ туди, де йому саме місце, — усе це багато значить для мене».

Зазначимо, що трансфер Деклана Райса став рекордним для британського футболіста в АПЛ. Щоб стати абсолютним рекордсменом, новачку «канонірів» не вистачило зовсім трохи — цієї зими «Челсі» заплатив «Бенфіці» за аргентинця Енцо Фернандеса 106 мільйонів фунтів (123,46 млн євро).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулований одноклубник Зінченка забив безглуздий гол у свої ворота з 35-ти метрів.

75

Читайте нас у Facebook та Instagram