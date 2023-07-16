В Україні, де за непристібнутий ремінь безпеки пропонують штрафувати не лише водіїв, а й пасажирів, з’явилася пропозиція запровадити більші штрафи за порушення правил дорожнього руху за участю дітей.

Як пише «Автосота», у Верховній Раді зареєстрували відпоідний проєкт закону. Ця ініціатива виходить за рамки порушень, пов’язаних з автомобілями, і охоплює такі, як перехід на пішохідному переході або необережна їзда на велосипеді.

Зважаючи на значну кількість ДТП за участю дітей або в їхній присутності, пропонується посилити покарання за всі порушення правил дорожнього руху. Це стосується випадків, коли пішоходи ігнорують сигнали світлофора, переходять дорогу в небезпечних місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, або порушують правила дорожнього руху під час керування велосипедом чи автомобілем.

Покарання у вигляді штрафу в розмірі близько 850 гривень пропонується застосовувати у відношенні дітей віком до 16 років. Також порушників можуть зобов’язати виконати від 20 до 40 годин громадських робіт.

Нагадаємо, що днями парламент підтримав закон, який змінює процедуру отримання водійських прав (теорію дозволили вивчати самостійно, а не в автошколі), а також встановлює адмінвідповідальність працівників сервісних центрів, де громадяни здають екзамени.

Фото Pixabay

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