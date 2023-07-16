Принцеса Уельська вразила публіку, вийшовши у приголомшливому зеленому вбранні на Вімблдон

Принцеса Уельська після відвідин разом з чоловіком і дітьми Королівського міжнародного авіашоу сяяла під час фінального матчу серед жінок на Вімблдоні, пише hellomagazine.com. Кейт Міддлтон сфотографували, коли вона махала рукою натовпу і зупинилася поспілкуватися з персоналом.

Приголомшлива пастельно-зелена сукня Кейт Міддлтон була ідеальним вибором для 13-го дня щорічного турніру. Принцеса Уельська доповнила вбрання своїм ексклюзивним Вімблдонським бантом.

Як патрон Всеанглійського клубу великого тенісу та крокету, Кейт Міддлтон є великою шанувальницею цього виду спорту. Принцеса без сумніву з нетерпінням спостерігатиме з королівської ложі матч чеської гравчині Маркети Вондроушової проти туніської спортсменки Онс Жабер.

Цього року дружина принца Вільяма вдруге відвідала турнір, адже минулого тижня Кейт Міддлтон також була присутня на другому дні змагань. Принцеса Уельська обрала дуже схожу кольорову палітру, одягнувши пастельний зелено-білий ансамбль, що складався з м'ятно-зеленого піджака поверх білої плісированої сукні. Яскравий піджак принцеси вирізнявся сліпучо-білими лацканами та білими ґудзиками. Кейт також мала невелику білу сумку, яка ідеально доповнювала її образ на тему Вімблдону.

Нещодавно Кейт Міддлтон привселюдно поцілувала принца Вільяма під час відвідин Королівського благодійного кубка з поло 2023 Out-Sourcing Inc., який відбувся в елітному поло-клубі Guards у Віндзорі.

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