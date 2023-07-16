Королівські військово-повітряні сили Британії «готові літати й боротися» проти путіна

Новий очільник Королівських військово-повітряних сил, які незабаром розпочнуть підготовку українських пілотів, заявив про готовність Великої Британії до повітряних боїв проти росії.

Головний маршал авіації сер Річард Найтон, нещодавно призначений командувачем Королівських військово-повітряних сил, пише Daily Express, підтвердив готовність ВПС протистояти рф на тлі занепокоєння щодо скорочення військових витрат. Він наголосив на цьому у своїй інавгураційній промові на Глобальній конференції начальників повітряних і космічних сил, зокрема, у відповідь на незаконне вторгнення росії в Україну. Він підкреслив важливість надсилання супротивникам чіткого сигналу про те, що Королівські ВПС мають реальний потенціал і готові протистояти супротивникам.

Річард Найтон наголосив: «Ми готові літати й боротися, і вони програють».

Тим часом міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який нещодавно образився на критику президента Володимира Зеленського, планує піти у відставку і залишити політику.

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