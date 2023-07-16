Двічі на рік виносьте їх на вулицю: як вирощувати цитрусові дерева

Ви можете бути здивовані, але насправді можна легко вирощувати власні цитрусові дерева і навіть отримувати з них плоди — для цього не потрібен тропічний клімат! Цитрусові дерева найкраще ростуть у сонячній теплиці, зимовому саду або на підвіконні з мінімальною температурою 7−10 градусів. Якщо атмосфера в приміщенні досить суха, ви можете помітити, що рослина страждає від опадання листя. Якщо це сталося, просто поставте її на блюдце з водою та камінчиками й приберіть трохи далі від батарей. Протягом теплих літніх місяців цитрусові дерева також добре почуватимуться на відкритому повітрі, якщо їх розмістити в захищеному сонячному місці, пише hub.suttons.co.uk.

Коли замовлені вами цитрусові прибудуть до вас додому, негайно дістаньте їх з упаковування і полийте, якщо потрібно. Ваші рослини вже були вирощені, щоб заповнити горщик, тому ви можете насолоджуватися ними в міру зростання та пересадити їх у більші горщики за потреби. Ретельно поливайте щоразу, коли поверхня компосту стає сухою.

У літні місяці в спекотну погоду ваші рослини, можливо, доведеться поливати щодня. У прохолодні зимові місяці полив можна скоротити до одного разу на два тижні. Не допускайте перезволоження компосту, оскільки це вб'є коріння. Підгодовуйте рослини щотижня навесні та влітку добривом для цитрусових або добривом на основі морських водоростей, щоб стимулювати ріст плодів.

Цитрусові дерева не будуть цвісти, коли в компості високий рівень солі. Двічі на рік виносьте їх на вулицю і поливайте великою кількістю чистої води, щоб запобігти накопиченню надлишку солей добрив.

Щоб заохочувати кущистість рослин і підтримувати їх у гарній формі, обрізайте їх навесні, як тільки починають проростати нові пагони.

За цитрусовими рослинами дуже приємно доглядати. Ніжне листя робить їх привабливими кімнатними рослинами, а маленькі запашні білі квіти, що з'являються навесні, змінюються пікантними плодами. За правильних умов плоди стабільно ростуть протягом наступних шести місяців, поки не стануть достатньо стиглими для вживання в їжу. Плоди можна зривати або залишати на дереві в декоративних цілях.

Цитрусові дерева є красивим доповненням до зимових садів, сонячних підвіконь або теплиць, а за умови, що ви їх укриваєте, вони можуть проводити літо на світлому внутрішньому дворику.

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