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Кімнатний лимон не плодоносить: у чому причина

10:57 22 лютого 2023
Лимонне дерево

Домашні рослини бувають вибагливими — певні помилки можуть при пересадці призвести до їхньої загибелі. Ще одна проблема — нема цвітіння або рослина, вирощена з кісточки, не плодоносить.

Автори ресурсу «Дача. Сад та город UA» пояснюють, чого може не вистачати, зокрема, лимону.

Зазначається, що у разі, коли щеплення пройшло успішно і дерево зацвіло, але потім різко обсипалося, причиною може бути коливання температури. Рослині найбільш комфортно, коли температура складає +20 +23 градуси. Лимон не переносить спеку, тим більше в домашніх умовах.

Також у квартирі повітря має бути добре зволоженим. Для цього можно використовувати як спеціальні зволожувачі, так і звичайну ємність із водою.

Щоб на дереві з'явилися плоди, в процесі цвітіння потрібно зрізати зайві суцвіття — квітки забирають у рослини багато сил. Такж у період цвітіння дереву необхідне додаткове підживлення. Якщо рослини не підгодовувати, то квіти можуть обпасти.

До речі, цитрусові дерева вдома — гарний засіб позбутися павуків, яким не подобається запах рослин. Якщо павуки з'являються в конкретній кімнаті, то тільки в ній і потрібно поставити дерево. Якщо ж вони повзають повсюдно, то знадобиться мінімум 3 рослини.

Матеріал з порадами про те, що краще саджати у лютому, а чого точно не варто робити, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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