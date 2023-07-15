Натуральна суперсуміш для росту: полийте нею огірки, і вони точно засиплять вас врожаєм (відео)

Липень — пік сезону огірків. Щоб рослини не жовтіли у липневу спеку, давали міцну зав'язь та гарний врожай, огірки треба підтримати. Для цього підійде натуральне добриво, яке може приготувати навіть городник-початківець.

Рецепт підживлення наводять на сайті «Поради біолога».

Лушпиння двох цибулин, шкірку одного банана та ложку соди залити двома літрами води. Настояти 12 годин, а потім добре збити блендером. Процідити через сито, розбавити ще літром води.

Потім склянку одержаного розчину розвести у трьох літрах води. Поливати рослини під корінь раз на 7 днів.

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