На замітку городнику: що потрібно зробити, якщо жовтіє листя томатів

Влітку, коли спекотно, листя у кущів томатів можуть жовтіти. Допомогти рослині може підживлення з попелу та харчової соди.

Втім, як пишуть автори тг-каналу «Дача. Сад та город», причини можуть бути й іншими.

Якщо кущ міцний і на ньому пожовкли лише нижні листки, то цілком ймовірно, що вони просто виробили свій ресурс.

А може бути й так, що рослинам потрібне азотне позакореневе підживлення, наприклад, сечовиною. Вона буде стимулювати фотосинтез. Варто пам`ятати, що зловживати азотними добривами не варто — можуть накопичитися нітрати.

Також причиною появи жовтого листя може бути грибкове захворювання — фузаріоз. При ньому верхівка рослини втрачає щільність, а нижні листки жовтіють і всихають. Кущ повільно починає в'янути. Боротися з грибками допомагає бордоська рідина. Нею потрібно змочувати листочки по всій поверхні.

Також можна приготувати розчин з додаванням молока та йоду: 1 л молока або сироватки + 10 л води + 1−2 мл йоду.

Ним обприскують томати 2−3 рази за липень.

Про те, які ще причини можуть викликати пожовтіння листя, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay



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