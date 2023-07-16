Чому потрібно регулярно знімати чохол із мобільного телефону: названо чотири причини

Фахівці з техніки, які раніше розповіли, як врятувати динамік від води, розповыли також, чому час від часу слід знімати чохол із телефона, пише itechua.com.

Так, це дозволить уникнути перегріву. Перегрів — це одна з головних небезпек, яка може призвести до поломки телефону. Через високі температури батарея та інші внутрішні компоненти можуть стати несправними. Через чохол телефон може почати сильно грітися під час процесу заряджання, використання вимогливих мобільних ігор і додатків.

Також це дозволить очистити смартфон від пилу. Дрібні смітинки і частинки пилу скупчуються під чохлом незалежно від того, де зберігається смартфон. Іноді аксесуар слід знімати, щоб очистити його і сам телефон від пилу. Приділяйте особливу увагу входу для навушників, динаміку і роз’єму під зарядний пристрій.

Знімаючи періодично чехол з телефону, можна позбутися бактерій. Бактерії, як і пил, можуть накопичуватися під чохлом. Щоб очистити смартфон, потрібно зняти аксесуар, а після протерти його і телефон дезінфікуючими серветками.

Чохол може стати причиною подряпин на задній кришці телефону. Це відбувається через те, що дрібні смітинки, крихти і піщинки потрапляють під чохол. Чохол щільно прилягає до кришки, тому смітинки починають її дряпати. Регулярно знімайте чохол і прибирайте різні забруднення та дрібні частинки бруду.

Раніше «ФАКТИ» писали, як легко зберегти заряд акумулятора та дані вашого телефону.

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