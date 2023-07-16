Ворс стане м'яким і кольори будуть як нові: відмінний «турецький» спосіб чищення килимів

Після того, як домогосподарки поділилися простими порадами, що можуть полегшити домашні клопоти, відомий ресурс ProstoWay розповів, як доглядати за килимами, обходячись без хімчистки.

Такий спосіб догляду за килимами поширений у Туреччині. Це найвдаліший приклад, коли потрібно і ворс зробити м’яким, і забарвлення не зашкодити.

Для чищення потрібно: пральний порошок; нашатирний спирт; вода.

Компоненти поєднуються з дотриманням пропорції по одній столовій ложці на 1 літр теплої води.

Спочатку потрібно розчинити пральний порошок. До речі, якщо килим білий, то можна взяти засіб з ефектом відбілювача. Потім додають нашатирний спирт. Залишиться спінити розчин, нанести піну, що утворилася, на щітку і почистити килим, круговими рухами. Після цього залишиться почекати 10−20 хвилин, зібрати вологою чистою губкою або серветкою залишки засобу для чищення і бруду. Якщо залишилися плями, можна повторити процедуру.

З огляду на властивості нашатиря при чищенні потрібно використовувати захисну маску та гумові рукавички.

Раніше «ФАКТИ» писали про кілька маленьких хитрощів, які дозволять зробити прибирання швидким та ефективним.

165

Читайте нас у Facebook та Instagram