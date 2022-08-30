Підтримуємо чистоту та порядок в оселі: поради господаркам на кожен день

Ніхто не любить домашню рутину. Адже час можна витратити на щось приємне та корисне. І навіть численні помічники — пилососи, чудо-швабри, різноманітні миючі засоби та практичні серветки веселих кольорів — ситуацію не рятують.

Можливо, ті кілька маленьких хитрощів, які ми зібрали на просторах інтернет-форумів, дозволять зробити прибирання швидким та ефективним.

Визначити «точку хаосу»

Практично в кожній квартирі є якесь місце (а то й не одне), де накопичується дрібний мотлох, а безлад і бруд з'являються швидко. Це може бути комп'ютерний стіл, ящики в передпокої, кухонна стільниця, тумбочка. І якщо розгрібати ці місця лише під час прибирання, то часу піде багато. Хоча б тому, що обсяг може бути більшим. Можливо, звичка щовечора 10 хвилин витрачати на розгрібання дрібного безладу врятує ситуацію. Адже в цьому випадку саме такі місця під час великого прибирання займуть небагато часу.

Рутина щоденного прибирання

Так, на жаль, легке прибирання потрібно робити щодня. За великим рахунком, це недовго і нескладно: розставити, розкласти і розвісити речі на місця, протерти поверхні, прибрати ванну кімнату і санвузол, протерти підлогу. Та й пил теж можна витирати щодня. З пилом не домовишся — його завжди багато. Займе вся ця процедура 30 хвилин. Зате потім, коли прийде час прибирання, ви будете приємно вражені чистотою та порядком. Та й психологи радять відволікатися від стрічки новин у телефоні і займатися рутинними справами — таким чином ви збережете стійкість психіки і знизите рівень тривожності.

Геть «пилозбірники»!

Приберіть із квартири всі (або хоча б більшу частину) «пилозбірники». Наприклад, килими чи килимові покриття. Відкриті стелажі спробуйте замінити на закриті.

Як часто потрібно прибирати

Якщо йдеться про глобальне прибирання, то двічі на рік, а якщо про звичайне прибирання — раз на тиждень. Цього достатньо, щоб квартира була чистою та охайною. А якщо ще й щодня щось по дрібницях прибирати… то просто чудово.

Звичайно, є люди, які миють посуд за принципом: коли більше немає тарілок-чашок. Напевно, час це «економить», але до них зайти не те, що в кухню, в квартиру складно — надто вже інтенсивний запах.

Нагадуємо ще про кілька лайфхаків для прибирання.

Фото: Pixabay



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