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Негайно дайте розсаді підживлення з молока і активованого вугілля: до ранку огірків наросте не менше тони (відео)

11:45 17 липня 2023
огірки

У розпалі сезон огірків, а на вулиці липнева спека. Досвідчені городники знають, що в цей час потрібно більше уваги приділити розсаді, щоб вона не жовтіла, не скидала зав'язь, і в результаті давала добрий врожай.

На сайті «Поради біолога» рекомендують у липні підгодувати огірки молоком та активованим вугіллям. Таке добриво не тільки живить рослини, а й дезінфікує ґрунт.

Приготувати добриво можна так: склянку молока, дві таблетки активованого вугілля та кілька листків лаврового листа залити двома літрами води. Потім все добре збити блендером, долити літр води, щоб вийшло три літри розчину.

Склянку маткового розчину розводити у 10 літрах води. Для поливу під корінь використовувати півлітра добрива.

Рослини вдячно відгукуються на таке підживлення, врожайність зросте в рази.

А томати від літньої спеки та жовтизни можна врятувати за допомогою золи та харчової соди.

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