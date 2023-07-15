Терміново врятуйте томати від літньої спеки і жовтизни: дайте їм склянку цього напою для зав’язі і швидкого росту

Європу накрив гарячий антициклон «Цербер», в багатьох країнах найближчими днями температура буде понад 40 градусів. Також після дощів спека загрожує і нашій країні.

Тому досвідчені дачники радять вже сьогодні почати спасати огірки та томати від спеки. Чудово для цього підходить розчин, рецепт якого наводять на сайті «Поради біолога».

Для приготування розчину потрібно чайну ложку золи та чайну ложку харчової соди розвести двома літрами води та добре збити блендером.

До розчину додати ще літр води, всього буде 3 літри маткового розчину.

Стакан маткового розчину розводити у 5 літрах води. Рослини поливати під корінь по пів літра раз на 20−25 діб. Можна також оприскувати по листу.

Раніше ми розповідали, як підготувати огірки за допомогою насіння вівса. Таке добриво не тільки буде давати рослині розвиватись швидше, але й врятує огірки від хвороб та пожовтіння листя.

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