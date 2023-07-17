Зливав дані про наслідки обстрілу кафе у Краматорську: затримано агента росії

Контррозвідники Служби безпеки затримали на Донеччині ще одного інформатора фсб, який збирав розвіддані про наслідки ракетного удару рф по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Це завдання він отримав одразу після злочинної повітряної атаки на місто, зазначають у спецслужбі.

Найбільше фсб цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей внаслідок вогневого ураження.

Скрін листування в мережі

Також агресор намагався отримати максимум відомостей щодо можливої приналежності потерпілих до Сил оборони України.

Встановлено, що крім вказаного факту інформатор фсб приховано відслідковував місця базування та переміщення українських захисників на території прифронтового міста. Ця інформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних ударів по регіону.

Служба безпеки викрила і затримала зловмисника під час виконання ним нового ворожого завдання у Краматорську.

За даними слідства, інформатором фсб виявився місцевий житель, якого спецслужба рф залучила до співпраці навесні цього року. У поле зору агресора він потрапив через власні антиукраїнські коментарі в різних Телеграм-каналах.

Подальшу комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації фігурант зареєстрував свій акаунт під вигаданим іменем.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, що під час атаки по центру Краматорська 28 червня загинули 12 людей та понад 60 отримали поранення. Серед постраждалих виявилися троє громадян Колумбії та українська письменниця Вікторія Амеліна, яка потім померла від травм у лікарні Дніпра.

Фото СБУ

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