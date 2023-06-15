Знову заміж: ЗМІ повідомляють про весілля Дорофєєвої та Кацуріна
Популярна співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Михайло Кацурін, які зустрічаються вже понад рік, збираються одружитися. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись повідомлення журналіста, колишнього редактора Elle и Harper's Bazaar Романа Тимофєєва. У своєму телеграмі він написав, що весілля може відбутися вже найближчими днями.
«Чув чутки, що Надя Дорофєєва готується зіграти весілля з Кацуріним найближчими днями», — пише журналіст.
За чутками, церемонія, яку тримають в секреті, відбудеться вже сьогодні. Як доказ наводять те, що цими днями багато друзів Наді та Михайла приїхали до Києва. Також мама співачки вже кілька днів також перебуває у столиці.
Проте, ні Надя, ні Михайло на чутки про весілля не реагують.
Нагадаємо, про роман Дорофєєвої та Кацуріна стало відомо у квітні минулого року після того, як співачка оголосила про розрив з Дантесом. Пара перебувала у шлюбі майже 5 років. Нещодавно співачці довелося спростовувати чутки про вагітність.
Дантес зараз зустрічається з колишньою Кацуріна — Дашею.228
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