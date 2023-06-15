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Знову заміж: ЗМІ повідомляють про весілля Дорофєєвої та Кацуріна

11:20 15 червня 2023
Дорофєєва та Кацурін

Популярна співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Михайло Кацурін, які зустрічаються вже понад рік, збираються одружитися. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись повідомлення журналіста, колишнього редактора Elle и Harper's Bazaar Романа Тимофєєва. У своєму телеграмі він написав, що весілля може відбутися вже найближчими днями.

«Чув чутки, що Надя Дорофєєва готується зіграти весілля з Кацуріним найближчими днями», — пише журналіст.

За чутками, церемонія, яку тримають в секреті, відбудеться вже сьогодні. Як доказ наводять те, що цими днями багато друзів Наді та Михайла приїхали до Києва. Також мама співачки вже кілька днів також перебуває у столиці.
Проте, ні Надя, ні Михайло на чутки про весілля не реагують.

Нагадаємо, про роман Дорофєєвої та Кацуріна стало відомо у квітні минулого року після того, як співачка оголосила про розрив з Дантесом. Пара перебувала у шлюбі майже 5 років. Нещодавно співачці довелося спростовувати чутки про вагітність.

Дантес зараз зустрічається з колишньою Кацуріна — Дашею.

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