Скоро відпочиватимемо в Криму: Лілія Ребрик підбадьорила українців пляжним знімком

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка любить відпочивати не тільки зі своїми дітьми, а й з батьками, розмістила в Instagram фото, на якому вона на морі.

Красуня позує, сидячи у воді спиною до об'єктива.



Звичайно, жінка не уточнила, у якій країні проводить відпустку, але до цього у мережі повідомляла, що разом із дітьми та своїми батьками поїхала за кордон.

«Мрію про те, що зовсім скоро отак ми всі будемо насолоджуватися морем на кримських пляжах», — написала вона.

При цьому телеведуча порадила українцям не рахувати чужих грошей, не засуджувати інших людей і не думати про чуже життя, адже ніколи не відомо, що насправді ховається за веселим сміхом.

«Живіть своє життя. Ловіть момент. Бо життя занадто крихке й ніхто не знає, чи буде завтра», — порадила Лілія Іванівна.

Певно, Лілія зробила це навмисне, щоб ніхто не писав: у нас тут війна, а вона відпочиває у Італії, краще б купила за ці гроші автівку для ЗСУ тощо.

Звичайно, без подібних коментарів не обійшлося, але більшість читачів дякують Лілії за те, що вона підбадьорює їх у важкий час і сподіваються, що скоро більшість наших співгромадян зможуть засмагати на курортах Південного побережжя українського Криму.

Також своє ставлення висловив і чоловік Лілії, Андрій Дикий.

Раніше Лілія розповіла своїм шанувальникам, в яких куточках України обожнює відпочивати разом зі своєю родиною.

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