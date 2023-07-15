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«Порцелянові» історії
18 липня 2023
ХОРТИ
ХОРТИ

Країна: Німеччина
Мануфактура: Hutschenreuther
Рік створення: 1950
Розмір: 32×34 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

За давніх часів у Парижі жив дуже мудрий художник. Якось його попросили намалювати портрет багатого вельможі.

Поки художник працював, замовник спитав його:
- А що, на вашу думку, найважче намалювати?
- Найважче малювати собаку чи коня. Мені, наприклад, не дуже добре вдається зображати їх, — відповів художник.
- Ну, а що ж тоді малювати найлегше? — не вгавав вельможа.
- Чорта, — пролунала відповідь.
- Чому ж? — здивувався замовник.
- Справа в тому, що люди часто бачать собак та коней. Тому, якщо неправильно намалювати навіть якусь дрібну деталь, вони одразу можуть виявити помилку та вказати на неї. Особливо складно малювати собаку або коня у русі: адже в такому вигляді вони мають особливу форму, яка постійно змінюється. А от біса ніхто ніколи не бачив. Люди не знають, як він виглядає. Тому митець може зобразити його так, як захоче. І ніхто не доведе, що вигаданий художником образ не схожий на біса.
⁃ Адже правда, — погодився вельможа і відразу замовк, вирішивши більше не відволікати живописця від роботи.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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