18 липня 2023

За давніх часів у Парижі жив дуже мудрий художник. Якось його попросили намалювати портрет багатого вельможі.

Поки художник працював, замовник спитав його:

- А що, на вашу думку, найважче намалювати?

- Найважче малювати собаку чи коня. Мені, наприклад, не дуже добре вдається зображати їх, — відповів художник.

- Ну, а що ж тоді малювати найлегше? — не вгавав вельможа.

- Чорта, — пролунала відповідь.

- Чому ж? — здивувався замовник.

- Справа в тому, що люди часто бачать собак та коней. Тому, якщо неправильно намалювати навіть якусь дрібну деталь, вони одразу можуть виявити помилку та вказати на неї. Особливо складно малювати собаку або коня у русі: адже в такому вигляді вони мають особливу форму, яка постійно змінюється. А от біса ніхто ніколи не бачив. Люди не знають, як він виглядає. Тому митець може зобразити його так, як захоче. І ніхто не доведе, що вигаданий художником образ не схожий на біса.

⁃ Адже правда, — погодився вельможа і відразу замовк, вирішивши більше не відволікати живописця від роботи.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.