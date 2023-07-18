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Гроші

Частина пенсіонерів має право на 837 гривень на місяць додатково до пенсії: кого це стосується та як оформити виплату

11:17 18 липня 2023
Гривні

Певні категорії українських пенсіонерів мають право на різні доплати до пенсійних виплат, наприклад, за наднормовий стаж.

Як пише видання progroshi.news, також додаткові виплати мають нараховувати людям похилого віку, які проживають самостійно та не мають працездатних родичів, які можуть за ними доглянути. Це питання регулюється Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб» та урядовою постановою № 261.

Розмір щомісячної доплати — 40% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Наразі мінімум складає 2 093 гривні, надбавка має становити 837 гривень.

Право на доплати мають пенсіонери, які:

  • досягли 80+ років;
  • самостійно проживають;
  • потребують постійного стороннього догляду;
  • отримують пенсію за віком.

Якщо людина отримує інший вид пенсії, наприклад, за інвалідністю, права на доплату вони не мають. .

У претендентів на доплату має бути засвідчений медичний висновок щодо необхідності сторонньої допомоги та документальне підтвердження цьому.

Для оформлення доплати в управління соцзахисту за місцем реєстрації чи місцем їхнього фактичного проживання необхідно подати заяву та пакет документів:

  • висновок ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний номер;
  • витяг з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавку з догляду до пенсії.

Нагадаємо, що право на доплату до пенсії мають українці, нагороджені хоча б одним орденом. Також право на доплати за нагороди батьків мають діти, які не досягли 18 років, або старші за 18 років, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

Фото Pixabay

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