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Підвищення розміру пенсії вплине на субсидії на опалювальний сезон, — ПФУ

18:43 12 липня 2023
Субсидії

В Україні, де багато людей отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, підвищення пенсій, яке відбулося цього місяця для частини пенсіонерів, не вплине на отримання ними житлових субсидій. Про це заявила директорка департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко під час телемарафону.

За її словами, нові розміри виплат врахують уже в опалювальному сезоні.

«Не втратять субсидію, оскільки при визначенні субсидії взявся дохід за попередній період. Підвищенні пенсії будуть враховуватися з жовтня, коли ми будемо проводити нарахування пільг та субсидій на опалювальний період», — наголосила Охріменко.

Вона нагадала, що у зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію з 1 червня відбувся автоматичний перерахунок допомоги на оплату житлово-комунальних послуг і цього місяця субсидіанти отримують нові суми, враховуючи підвищення тарифів.

Як писали «ФАКТИ», частина українців мають право на 100-відсоткову знижку під час оплати комуналки.

Фото з Pixabay

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