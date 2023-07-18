Українські діти у польських школах: ухвалено важливе рішення про навчання у наступному навчальному році

В Польщі, яка прийняла велику кількість українських біженців, українські учні й надалі навчатимуться за спеціальними умовами. Це стосується 2023/2024 навчального року, повідомляє ukrainianinpoland.pl з посиланням Portal Oswiatowy.

У новому навчальному році й надалі діятимуть спеціальні положення, що стосуються українських учнів.

Зокрема:

1. Учням з України буде надана можливість складати випускний іспит з іноземної мови, яку вони не вивчали в школі в рамках обов’язкових освітніх занять.

2. Перевіряти екзаменаційні роботи українських учнів зможуть особи, які не входять у реєстр екзаменаторів.

3. Українці, які навчаються в підготовчих класах, не підлягатимуть річній класифікації, якщо педагогічна рада визнає, що учень не володіє польською мовою, знання польської мови у даного учня недостатнє для засвоєння освіти або обсяг освітніх занять, що реалізуються, перешкоджає проведенню річної класифікації. В такому випадку учень замість свідоцтва отримає свідоцтво про навчання в підготовчому класі, а в аркуші оцінок буде зазначено, що він не підлягав класифікації.

4. Українці надалі зможуть отримувати додаткові уроки з польської мови, які проводитимуться індивідуально або в групах до 15 учнів. Заняття проводитимуться мінімум 6 годин на тиждень.

5. Учні з України, які мають інвалідність, можуть бути прийняті до спеціального дитячого садка, групи дитячого садка в спеціальній загальноосвітній школі, спеціальної школи, спеціального навчально-виховного комплексу або спеціального навчально-виховного комплексу лише на підставі заяви батьків або особи, яка опікується таким учнем.

6. Для українських учнів діятимуть окремі терміни подання заявки про складання іспиту восьмикласника, атестату зрілості та фахового іспиту. Крайній термін — 15 березня 2024 року.

Варто також зауважити, що кількість відділень для українців не збільшено. Більш того, у дитячих садочках і школах більше не будуть збільшувати класи за рахунок дітей з України.

Як писали «ФАКТИ», більш ніж половина дітей українських біженців не ходять до шкіл у Польщі, а Нідерланди скасовують пільгове навчання для українських біженців.

192

Читайте нас у Facebook та Instagram