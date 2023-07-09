Міжнародна фундація у Польщі продовжила виплати грошової допомоги українцям: як отримати

Міжнародні організації продовжують підтримувати українців, які опинились у Польщі після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Фундація РСРМ, яка заснована у 2006 році Войцехом Вільком, допомогла вже тисячам нужденних. Наразі на фінансову допомогу від організації можуть розраховувати українські біженці, пише Ukrainian in Poland.

Сума допомоги від РСРМ залежить від того, коли людина приїхала до Польщі.

Якщо українці приїхали після 15 лютого 2023 року — 710 злотих на одну особу й 610 злотих на інших членів родини. Максимальна кількість осіб в родині, на яку буде надаватися допомога — 4. Гроші будуть нараховуватися упродовж 3 місяців.

Якщо біженці приїхали до 15 лютого 2023 року — 1000 злотих на окрему особу з сім’ї. Допомога буде виплачуватися упродовж 6 місяців.

Для того, щоб зареєструватися на отримання грошової допомоги, потрібно заповнити спеціальну анкету.

Вона доступна за цим посиланням: https://forms.gle/iqjZD67PFcNmkxG39.

Фінансову допомогу від РСРМ можуть отримати сім’ї українських біженців, а також окремі особи.

Для того, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно відповідати певним критеріям, а саме:

- родина ще не отримувала жодної фінансової допомоги від інших гуманітарних організацій.

- родина чи людина приїхала у Польщу починаючи після 15 лютого 2023 року й має номер Pesel, який отриманий після цієї дати.

- у родині є вразливі категорії населення (старші особи (60+), люди з інвалідністю, самотні батьки/опікуни родини, вагітні або годуючі матері, особи, що потребують негайного медичного втручання або постійного лікування).

Також, є можливість отримати допомогу й тим, хто приїхав раніше цієї дати (після 24 лютого 2022 року).

Для цього потрібно потрапляти хоча б під один з таких критеріїв:

- родина не отримує фінансову допомогу від інших благодійних організацій і не отримувала 6-місячну фінансову допомогу від РСРМ.

- родина не отримує щомісячної соціальної допомоги від Польщі (за виключенням програми 500+ або іншої допомоги розміром до 200 злотих).

- в родині є люди вразливої категорії населення або люди, які мають хронічні захворювання й потребують постійного лікування.

Отримати допомогу можна незалежно від місця проживання.

Раніше ми писали про те, що у Польщі збільшують розмір виплат на дітей біженців.

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