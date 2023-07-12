Більш ніж половина дітей українських біженців не ходять до шкіл у Польщі

Через 500 днів після початку великої війни в Україні, більша частина дітей українських біженців у Польщі, яка надає потужну підтримку нашій країні, не зараховані до національної системи освіти. Про це повідомили у ЮНІСЕФ та Агентстві ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Агентство ООН у справах дітей та біженців закликає батьків реєструвати своїх дітей і попереджає, що низький рівень охоплення може призвести до ізоляції біженців, повідомляє portalsamorzadowy.pl/edukacja.

Майже половина дітей українських біженців, 173 тисячі, наразі навчаються в польській системі освіти, включаючи початкові та середні школи. Решта, ймовірно, продовжать навчання в українських онлайн-школах.

Агентства ООН також високо оцінили польську систему освіти, в тому числі Міністерство освіти і науки, місцеві органи влади, директорів, вчителів та учнів за те, що вони приймають біженців у своїх школах. У Польщі біженці з України становлять 4 відсотки всіх зареєстрованих учнів. У більш ніж 85 тисячах класів є принаймні один учень-біженець.

«Школи стають чимось більшим, ніж місцем навчання, особливо під час війни. Вони дають дітям, які вже пережили втрати, переміщення і насильство, відчуття рутини й безпеки, шанс побудувати дружбу та отримати допомогу від вчителів, а також можливість інтегруватися в приймаючі громади. Вони забезпечують доступ до послуг, які підтримують психічне здоров'я та благополуччя дітей», — сказав Рашед Мустафа Сарвар, координатор Представництва ЮНІСЕФ у справах біженців у Польщі.

Хоча перевірених даних немає, за оцінками, близько 30 відсотків українських дітей, які навчаються в польській системі освіти, також навчаються онлайн. Для цих дітей це може бути виснажливим і дуже складним. Деякі діти біженців навчаються неформально, відвідують українські школи або взагалі кинули навчання. Низький рівень зарахування можна пояснити такими факторами, як часті переїзди в Україну та з України, а також такими перешкодами, як мовний бар'єр і здатність шкіл прийняти нових учнів.

Нагадаємо, міжнародна фундація у Польщі продовжила виплати грошової допомоги українцям. Також уряд цієї країни прийняв рішення збільшити розмір виплат на дітей біженців.

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