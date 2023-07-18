Домашні засоби для лікування акне: просто купіть огірки та виноград

Прищі можуть бути впертими і з'являтися в найнезручніший час. Хороша новина полягає в тому, що безрецептурні та рецептурні препарати можуть вгамувати прищі і допомогти зупинити нові висипання. Погана новина полягає в тому, що деякі засоби від акне можуть викликати побічні ефекти, такі як почервоніння шкіри або її сухість. З цієї причини деякі люди вважають за краще лікувати акне в домашніх умовах за допомогою натуральних засобів, пише everydayhealth.com. До речі, «ФАКТИ» публікували кілька простих лайфхаків, які допомагають позбутися прищів.

Виноград — це освіжаюча закуска, незалежно від того, чи їдять його цілим чи розрізаним навпіл, як заправку до салату чи замороженим як корисний десерт. Але виноград, швидше за все, не спадає на думку, коли ви думаєте про лікування акне. Проте, згідно зі статтею, опублікованою в квітні 2016 року в журналі Advances in Dermatology and Allergology, ресвератрол, що міститься в шкірці червоного винограду, може проявляти бактерицидну активність проти Cutibacterium acnes, бактерії, що мешкає в сальних залозах і сприяє виникненню акне. Тож візьміть кілька свіжих виноградин з вашого холодильника, і ви отримаєте простий засіб для очищення обличчя.

Розріжте дві-три виноградинки навпіл і втирайте м'якоть в обличчя та шию. Потім змийте прохолодною водою.

Якщо ви коли-небудь відвідували спа-салон, то, ймовірно, прикладали скибочки огірка до очей, щоб зменшити набряклість. Нещодавнє дослідження показало, що огірки мають заспокійливу дію на шкіру, зменшуючи подразнення, набряки та біль. Отже, вони потенційно можуть знімати запалення, пов'язане з акне.

Зробіть пасту, змішавши один невеликий огірок і 1 склянку вівсяних пластівців. Змішайте 1 чайну ложку цієї пасти з 1 ч. л. йогурту і нанесіть на обличчя. Залиште на 30 хвилин, а потім змийте. Ця охолоджуюча, заспокійлива маска допоможе розгладити вашу шкіру, яка може виглядати шорсткою від прищів.

Для красивої шкіри наречені в Індії традиційно використовують маску з куркуми перед весіллям. Це, ймовірно, пов'язано з протизапальними, антимікробними та антиоксидантними властивостями спеції, а також її здатністю значно полегшувати перебіг шкірних захворювань.

Інгредієнти для цього засобу від акне можна знайти на ринках спецій та в магазинах етнічної кухні.

Змішайте ½ склянки нутового борошна і по 2 ч. л. порошку куркуми, сандалового порошку і топленого масла або мигдалевої олії, а потім змішайте їх з достатньою кількістю води, щоб вийшла паста. Нанесіть і залиште на 5−10 хвилин. Втирайте з натиском долонями і пальцями, щоб видалити всю пасту. Добре змийте водою.

Нагадаємо кілька порад, як позбутися прищів якомога швидше.

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