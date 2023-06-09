Загорнути кубики льоду в тканину і прикласти: прості лайфхаки, як позбутись прищів

Неможливо фізично видалити прищі або вилікувати їх за одну ніч. Але домашній догляд може зменшити набряк і біль, роблячи прищі менш помітними, пише medicalnewstoday.

Американська академія дерматології рекомендує лікувати новий прищ в домашніх умовах. Акуратно вимити шкіру і висушити її чистим рушником. Загорнути кубики льоду в тканину і прикласти до прища на 5−10 хвилин. Зробити перерву на 10 хвилин, а потім знову прикласти лід ще на 5−10 хвилин. Після точечно нанесіть засіб, який містить щонайменше 2% перекису бензоїлу. Виконання цих кроків перед сном може означати, що на ранок прищі виглядатимуть краще. Як тільки утворюється біла пляма, можна прикласти гарячий компрес. Для цього змочіть чисту мочалку в гарячій воді. Прикладіть до прища на 10−15 хвилин. Повторюйте це 3−4 рази на день.

Існує багато додаткових методів лікування, харчових добавок і місцевих засобів, які люди використовують для лікування акне. Однак не всі вони підтверджені доказами. Але є альтернативні засоби, які можуть бути ефективними у боротьбі з акне.

Місцеве застосування зеленого чаю може зменшити середню кількість прищів і гнійників у людей з акне легкого та середнього ступеня тяжкості. Одне дослідження показало, що зелений чай може значно зменшити запальні та незапальні прищі протягом 8 тижнів. Зелений чай є протизапальним, антиоксидантним та антимікробним засобом, тому може діяти проти прищів кількома способами. Люди можуть наносити свіжий зелений чай на шкіру, використовувати засоби для догляду за шкірою, що містять зелений чай, або пити зелений чай.

Олія чайного дерева — популярний домашній засіб від прищів. Вона має антимікробну дію і може зменшити кількість прищів у людей з акне легкого та середнього ступеня тяжкості. Завжди розводьте ефірні олії в олії-носії до безпечної концентрації перед нанесенням на шкіру.

Глини, багаті на мінерали, часто присутні в засобах по догляду за шкірою від акне. Дослідження конкретних мінеральних глин і грязей свідчать про те, що вони можуть мати антибактеріальні властивості.

Популярне твердження, що зубна паста допомагає лікувати акне — міф. Однією з причин його виникнення є те, що раніше зубна паста містила триклозан, який, як стверджують деякі дослідження, запобігає надмірному виробленню шкірного сала.

Прищі можуть мати різні причини, і те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншої. Якщо наведені нижче поради не допомагають, або акне є стійкими чи тяжкими, краще звернутися до лікаря.

Раніше «ФАКТИ» писали, як полуниця впливає на стан шкіри обличчя.

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