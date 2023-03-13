Гроші замість відпустки під час війни: хто може отримати компенсацію за втрачений відпочинок

В особливий період українцям можуть відмовити в наданні відпустки, якщо підприємство та конкретний працівник задіяні в роботі на об’єктах критичної інфраструктури (вони, як відомо, є мішенню для повітряних атак російського агресора).

Про це розповіла Головний державний інспектор відділу з питань праці східного регіону управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області Юлія Кондрашева.

Зазвичай співробітники мають право на відпочинок тривалістю як мінімум 24 календарні дні на рік. Але законодавство уточнило правила надання відпустки під час війни. Серед важливих змін — можливість відмовити в будь-яких видах відпочинку, якщо людина забезпечує функціонування критично важливих об’єктів. Винятки лише два — у зв’язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Тож постає питання: чи дозволяється отримати компенсаційні виплати за невикористану відпустку, якщо відсутність відпочинку не пов’язана з бажанням працівника. Відповідь міститься в статті 2 Закону «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР. Документом забороняється встановлювати грошове відшкодування, тільки якщо мова не йде про звільнення співробітника.

В такому разі роботодавець зобов’язаний компенсувати фінансовою виплатою всі невикористанні дні. До винятку також входить додаткова відпустка для людей, які виховують неповнолітню чи дорослу дитину з інвалідністю підгрупи А I групи.

Кожне правило має винятки, що стосується також відшкодування. Не обов’язково звільнятися, аби мати право на виплати. Законодавство говорить, що керівник підприємства повинен компенсувати працівнику кожен день невикористаного відпочинку за поточний рік у разі, якщо до цього людину відпускали не менш ніж на 24 календарні дні.

Зауважимо, що воєнний стан наклав відбиток на зобов’язання роботодавця затверджувати відпустку за попередній рік. Тобто в особливий період не можна йти на відпочинок протягом 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. Також більше не забороняється відмовляти співробітникам у щорічній відпустці протягом двох років підряд.

Нагадаємо, що військовослужбовці мають право на отримання щорічної матеріальної допомоги від Міноборони.

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