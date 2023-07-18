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Суспільство та люди

Кабмін розширив перелік документів для оформлення статусу УБД

19:42 18 липня 2023
Учасник бойових дій

В Україні, де розширили коло отримувачів статусу УБД, уряд розширив перелік документів для оформлення статусу учасника бойових дій. Про це повідомляє Портал МВС.

За словами міністра МВС Ігоря Клименка, зміни ухвалили через необхідність врегулювання питання надання статусу УБД особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які брали участь в АТО.

Завдяки ухваленому рішенню доповнено перелік документів, які можуть бути підтвердженням участі в АТО та підставою для надання статусу УБД: це книги служби та накази про залучення до таких заходів.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Українському ветеранському фонді повідомляли, що від оформлення «автоцивілки» звільняються певні категорії осіб, серед яких, зокрема, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни.

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