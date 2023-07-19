«Російський чорт»: ультрас «Шахтаря» жорстко ополчилися проти ексфутболіста збірної України

Фанати донецького «Шахтаря», який програв на зборі в Нідерландах «Аяксу», не приховують свого обурення тим, що до тренерського штабу Патріка ван Леувена увійде колишній футболіст збірної України Олексій Гай, який свого часу заявляв, що не вважає рф країною-агресором.

Уболівальники з фанатської групи «Кроти» відреагували на призначення колишнього гравця «Шахтаря» коротким посланням у Twitter. «Гай — російський чорт», — написали ультрас.

Донецький клуб ще не оголосив про призначення 40-річного уродженця Запоріжжя, але, за неофіційною інформацією, Гай, який залишив тренерський штаб «Чорноморця», вже перебуває в таборі «помаранчево-чорних» у Нідерландах.

Нагадаємо, що вже після початку війни володар Кубка УЄФА та шестиразовий чемпіон України Олексій Гай, який відомий за виступами за «Шахтар», «Іллічівець», «Чорноморець», «Габалу» та «Олімпік», перейшов у російську «Кубань», де відіграв два роки.

Свого часу ексфутболіст збірної України (29 матчів, 1 гол) відмовлявся одягати футболку з написом «Слава українській армії», Бандеру та Шухевича називав ворогами і не підтримував декомунізацію в Україні. А ще футболіст стверджував, що питання, кому належить Донбас, — другорядне. Мовляв, головне, щоби війна закінчилася.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексгравець збірної України знищив футболіста-зрадника Тимощука.

Фото УАФ

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