«Шахтар» зазнав розгромної поразки від іменитого «Аякса»: відеоогляд матчу

У вівторок, 18 липня, чемпіон України «Шахтар», який зіграв на зборі в Нідерландах внічию з місцевим АЗ (3:3) і зазнав нищівної поразки від грецького АЕКа (0:5), провів на полі Sportcomplex De Toekoms в Аудер-Амстелі спаринг з найтитулованішим голландським клубом — амстердамським «Аяксом». Як відомо, суперники минулого року протистояли один одному у благодійному матчі на «Йохан Кройфф Арені», і тоді голландці взяли гору — 3:1.

Цього разу на гру проти підопічних Патріка ван Леувена амстердамців, які посіли минулого сезону в чемпіонаті країни лише третє місце, вивів новий головний тренер — 49-річний Моріс Стейн. І підопічні фахівця не підвели.

«Аякс» (Амстердам, Нідерланди) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 3:0

«Шахтар»: Різник (Твардовський, 46), Гочолейшвілі (Козик, 74), Бондар, Матвієнко (Ракицький, 62), Топалов (Корнієнко, 62), Зубков (В'юнник, 46), Бондаренко (Траоре, 74), Судаков (Кастільо, 74), Криськів (Очеретько, 46), Кащук (Тоїров, 46), Сікан (Келсі, 46).

Голи: Кудус (19, з пенальті, 34), Бергвейн (32).

Нагадаємо, що в останньому спарингу на зборі в Нідерландах гірники 22 липня зіграють з бельгійським «Гентом». Перший офіційний матч сезону «Шахтар» проведе 29 липня, коли в рамках 1-го туру УПЛ зустрінеться на виїзді з харківським «Металістом 1925».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що точні удари гравців «Шахтаря» Судакова та Бондаренка увійшли до п'ятірки найкращих голів молодіжного Євро-2023.

Фото ФК «Шахтар»

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