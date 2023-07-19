Дженніфер Лопес повернулась до теми одруження з Беном Аффлеком у новій пісні

Зіркова пара Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відсвяткувала свою першу річницю весілля, розвіявши чутки про негаразди в сім'ї та можливе розлучення. Вони влаштували солодке побачення, після чого Джей Ло вийшла в соціальні мережі, щоб пожартувати у своїй інформаційній розсилці On The JLo.

Її подарунком шанувальникам на річницю став повний текст пісні та перший фрагмент треку «Midnight Trip to Vegas». Це перший натяк на її майбутній альбом «This Is Me… Now», а також перша нова пісня про Бена відтоді, як вони відновили стосунки і заявили світу про свій роман.

Уривок треку з'явився у твіттері. У ньому Дженніфер згадує розмову, яка призвела до їхнього рішення одружитися в Лас-Вегасі. Потім пара відсвяткувала друге весілля в Джорджії.

«Тоді ти прошепотів мені на вухо. Сказав, давай втечемо звідси. Ми можемо зникнути сьогодні вночі, — співає Дженніфер у фрагменті. — Як щодо опівнічної подорожі до Вегасу. Тільки я і ти, крихітко. Кинь дітей на заднє сидіння рожевого кадилака. А ми у ванній переодягнемося».

«Midnight Trip to Vegas» буде не єдиною піснею про Бена. Дженніфер вже заявляла в інтерв'ю, що плануються й інші.

Раніше Дженніфер Лопес виклала у соцмережах фотографію Бена Аффлека з голим торсом.

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