Без Бейонсе, але з Джей Ло, Беном Аффлеком і Ді Капріо: як знаменитості святкували в Гемптоні День незалежності США

У Філадельфії переддень Дня незалежності був затьмарений трагедією — бойовик відкрив вогонь по перехожих, убивши чотирьох. А в Гемптоні, штат Нью-Йорк, зібралися 350 найкрасивіших, найуспішніших і найзатребуваніших знаменитостей у США, щоб відсвяткувати разом День незалежності. Мега-вечірку влаштував у своєму особняку вартістю 50 млн доларів американський мільярдер Майкл Рубін, президент компанії Fanatics. Робить він це вже не перший рік. Отримати запрошення на «вечірку в білому» від Рубіна вважається визнанням статусу та рангу знаменитості.

Вервечка позашляховиків і лімузинів тягнулася до будинку Рубіна кілька годин, не менше. Гостей, одягнених у все біле, зустрічали вбрані у все чорне охоронці та офіціантки. Дівчата одразу пропонували новоприбулим прохолодні та алкогольні напої. Особливою популярністю користувалася текіла Don Julio 1942.

Джастін і Гейлі Бібер

Цього року запрошення від Рубіна і його подруги, професійної моделі Камілли Фішел отримали: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, Леонардо Ді Капріо, Кім Кардаш'ян та її сестра Кендалл Дженнер, Джастін Бібер і його дружина Гейлі, модель і акторка Емілі Ратаковскі, зірка світового футболу Кіліан Мбаппе, зірка американського футболу Том Бреді, топ-модель Вінні Гарлоу, співачка Келлі Роуленд, продюсер і репер Джей Зі (чоловік Бейонсе) і багато інших.

Емілі Ратаковскі

Американські ЗМІ зазначають, що Бейонсе прилетіти на свято не змогла — співачка перебуває у світовому турне. А ось її мати вечірку не пропустила. Злі язики подейкують, що, можливо, вона вирішила доглянути за зятем, який відомий своєю зайвою увагою до слабкої статі. Джей Зі був явно не в захваті, побачивши тещу. Її привезла Келлі Роуленд.

Келлі Роуленд привезла матір Бейонсе

Лопес і Аффлек прибули, що цікаво, в різних машинах. Спочатку приїхав Бен разом зі своєю старшою донькою. 17-річна Вайолет явно була спочатку збентежена. До того ж через запізнення Дженніфер дівчина та її батько опинилися в центрі уваги папараці. Нарешті, з'явилася і Лопес. Вона була в сукні від Valentino. Дженніфер з радісною посмішкою попрямувала до чоловіка та його доньки. Усі троє приєдналися до решти гостей.

Кім Кардаш'ян і Кендалл Дженнер весь вечір були зайняті тим, що робили нескінченні селфі.

Одне з селфі Кім Кардаш'ян і Кендалл Дженнер (вони в центрі)

Мбаппе став мішенню для двох десятків красунь, суцільно моделей і співачок. Вони то оточували француза зграйкою, то висли на ньому поодинці. Але Кіліан не заперечував.

Кіліан Мбаппе з однією з красунь

Залишається загадкою, як і коли в особняку з'явився Ді Капріо. Папараці були впевнені, що не пропустили жодного з гостей. Леонардо на вході ніхто з них не бачив. Однак потім фото Лео, який танцює разом з іншими учасниками вечірки під живий виступ відомого співака Ашера, з'явилося в соцмережах. Можливо, його сфотографувала Дженнер.

Леонардо Ді Капріо

Господар вечірки Майкл Рубін був у прекрасному настрої. До речі, за даними журналу Forbes, статки бізнесмена оцінюються в 10,2 млрд доларів. Для його компанії подібні свята і дружба з зірками — чудова реклама.

Майкл Рубін і його подруга-модель

Кажуть, на кількох минулих «вечірках у білому» деякі гості не розрахували свої сили і занадто захопилися алкоголем. Потім їм було погано. Щоб уникнути таких інцидентів цього разу, Рубін найняв цілу команду медиків. Знадобилися їхні послуги чи ні, поки не відомо.

Раніше «ФАКТИ» писали про щорічний благодійний бал Met Gala, який проводить Інститут костюма Метрополітен-музею.

На фото в заголовку Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зі старшою дочкою Бена, 17-річною Вайолет

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