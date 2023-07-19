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Суспільство та люди

Період роботи в колгоспі можна віднести до страхового стажу: в ПФУ пояснили деталі

16:48 19 липня 2023
Архівне фото

Чимало українців за часів СРСР працювали у колгоспах. Проте страховий стаж для нарахування пенсії такій категорії осіб залежить від внесення всіх необхідних даних у трудову книжку.

На цьому наголосили в Пенсійному фонді.

Йдеться про те, що в трудовій книжці (книжці колгоспника) має бути вказано встановлену норму мінімуму трудової участі у сільському господарстві та фактичну кількість нарахованих трудоднів за кожен рік.

Також ці дані мають бути завірені належним чином: навпроти запису за кожен рік має бути підпис та печатка.

Якщо записи були внесені правильно, Пенсійний фонд зарахує стаж. Якщо ні, для підтвердження стажу роботи у колгоспі знадобляться довідки, видані правлінням колгоспу, чи архівними установами.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як відбивається на пенсії «надстаж».

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