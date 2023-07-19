Закупівлі під час війни: що пропонують владі

В Україні під час війни необхідно внести зміни до Порядку закупівель. Зловживання, зокрема, виявили під час перевірки укриттів.

Пропозиції щодо внесення змін до процедур підготувало уряду НАБУ.

За даними Бюро, існує багато корупційних ризиків, серед яких неврегульованість визначення ціни, відсутність відповідальності та можливість закупівлі без торгів.

Серед можливих ризиків також відсутність:

- відповідальності замовника у зв’язку з неперевіркою інформації щодо підрядника;

- відповідальності підрядника у зв’язку з подачею недостовірної інформації про себе;

- лімітів на пролонгацію договорів, які укладалися через нагальну потребу у закупівлі.

Крім того, попередня оплата (аванс) не гарантує виконання договору підрядником.

Нагадаємо, тема стала резонансною у суспільстві після того, як з'явилася інформація про придбання для бомбосховищ овочерізок та барабанів, виділення коштів на заміну герба на Батьківщині-матері, на музей Голодомору тощо.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Києві зараз продовжується будівництво транспортного вузла в Оболонському районі міста.

На днях мер столиці Віталій Кличко розповів ЗМІ, чому під час війни влада будує пішохідний міст.

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