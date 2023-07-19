Акторка Олена Світлицька поскаржилася на агресивну росіянку, яка накинулася на її трирічну доньку

Українська акторка, зірка серіалів «Здається будиночок біля моря» та «Улюблена вчителька» Олена Світлицька, яка разом з маленькими дітьми та подружкою Наталкою Денисенко поїхала відпочити до Туреччини, розповіла про неприємний інцидент. На її трирічну доньку Марію у ліфті накинулася агресивна росіянка. Її обурило те, що дитина натискала кнопку ліфта. За словами Олени, жінка схопила дівчинку за руку та відкинула її. На зауваження акторки жінка відреагувала агресивно.

«Заходимо ми з дітьми до ліфта, куди в останню секунду вривається якась жіночка, назвемо її поки так. Марійка завжди натискає на кнопки ліфта, бо вона дитина і це їй подобається. І ця… не знаю, навіть як її назвати… хапає її за руку і отак просто жбурляє. Я кажу: „А чого ви торкаєтеся мої дитини?“. А вона відповідає: „За дітьми своїми слідкуйте!“. Я їй сказала, що кожна людина має право на свободу та недоторканність. Вона доїхала до свого поверху і вилетіла», — розповіла Олена в інстаграмі.

Акторка вирішити не терпіти таке ставлення та звернулася зі скаргою до адміністрації готелю. Там зрозуміли ситуацію та пообіцяли поговорити з росіянкою.

Олена вважає, що жінка повела себе саме так через те, що почула українську мову.

«Знаєте, чому вона це зробила? Тому що одразу почула українську мову. Вона нервова вже така була. У Віри ще було намисто синьо-жовте. Боже, як вони нас ненавидять просто, ви навіть не уявляєте», — вважає Світлицька.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що телеведуча Лілія Ребрик з дітьми та батьками також відпочиває в Туреччині.

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