Київський фунікулер закривають на ремонт: скільки не працюватиме

Київський фунікулер, який перевозить киян з Верхнього міста на Поділ вже понад 100 років, закривають на щорічний плановий ремонт.

Про це повідомили в КМДА.

Ремонт триватиме з 20 липня по 22 серпня. За цей час фахівці планують відремонтувати машинний, компресорний та тиристорний зали, а ще обстежать троси, контактну мережу та частково замінять шпали.

Крім того, виконають поточний ремонт вагонів.

Наприкінці проведуть статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.

Минулої весни під час активних бойових дій під Києвом фунікулер законсервували, оскільки підйомник має статус пам'ятника архітектури, історії, науки та техніки.

Після чого у червні минулого року фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. І вже із жовтня він відновив свою роботу після планового ремонту.

Нагадаємо, 19 червня в Києві було зупинено рух фунікулера у зв'язку з технічними причинами. Але відновлення роботи тривало недовго.

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