Мурат Налчаджиоглу прорвався під обстрілами в Україну, а Ані Лорак розсмішила глядачів «дерев'яними» танцями

Український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу нарешті завершив свій «медовий місяць» і повернувся в Україну.

Про свою поїздку він розповів у соціальній мережі.

Спочатку дорога не обіцяла нічого незвичного — Мурат спокійно слухав пісні Макса Барських і готував розумні цитати про роботу для першого після відпустки виступу перед співробітниками своєї фірми.

Батьківщина колишньої дружини зустріла його веселими і запальними піснями.

Але потім була Одеса і, судячи з розповіді, Мурат перебував там саме під час нічного обстрілу.

На щастя, бізнесмену вдалося не потрапити під ракети і дрони рашистів, і вже через декілька годин поїздки по трасі Одеса — Київ Налчаджиоглу зупинився на одній з мереж АЗС.

Заправивши автомобіль бензином, чоловік зробив важливе признання: виявляється, під час медового місяця йому дуже не вистачало улюблених булочок з бринзою, які роблять тільки в Україні.

Поласувавши смаколиком, Мурат радісно поспішив до Києва, де в своєму дворі зустрів «старих друзів» і від душі почастував їх.

В коментарях українці відмітили щедрість ексчоловіка Кароліни Куйок та його любов до тварин.

Водночас сама Лорак викликала не надто приємні враження у читачів свого акаунту.

Так, головною метою посту була реклама застосунку, присвяченого Ані Лорак. Задля цього співачка одягла чорний суцільний купальник, який начебто повинен був підкреслити її фігуру, проте, навпаки, виділив недоліки. Зокрема, купальник передавив стегна артистки, виставивши їх не з кращих ракурсів.

Також фани були здивовані рухами Лорак. Вона намагалася якось звабливо танцювати, проте це мало скоріше незграбний вигляд. У коментарях під відео юзери відверто написали, що артистка ніколи не була пластичною, і зараз це довела ще раз. Також вказували на зайву вагу Ані та досить незвичний вираз обличчя. Тому результат такого «танцю» був, скоріше за все, протилежний тому, чого намагалася досягти зрадниця співачка.

Нагадаємо, після розлучення з Муратом Налчаджиоглу співачка Ані Лорак, яка не підтримала рідну Україну, не засудила війну, а продовжує заробляти криваві російські рублі, знайшла розраду в обіймах нового коханого. ЗМІ пишуть, що Лорак перебуває у стосунках з інструктором з йоги Ісааком Віджраку.

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