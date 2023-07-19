ЗСУ просунулися на 1 км вздовж лінії фронту на півдні

Український контрнаступ триває. ЗСУ просунулися на 1 км вздовж лінії фронту на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це завив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень в етері телемарафону.

Він зауважив, що наступальна операція Сил оборони угруповання «Таврія» на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває.

«Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин більш як 1 км уздовж лінії фронту», — сказав Шершень.

Речник зауважив, що російські окупанти продовжують зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів.

Це важливо для Сил оборони, адже противник концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Своєю чергою у Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські військові продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, вони мали успіх на напрямках Велика Новосілка — Старомайорське та Новосілка — Старомайорське.

Тим часом на Бахмутському напрямку українські захисники ведуть наступальні дії північніше та південніше Бахмута. Такі дії українських військ змусили ворога відступити з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки.

Росіяни зазнають значних втрат в Україні. Так за минулу добу ЗСУ знищили майже 500 російських загарбників, а також утилізували 4 ворожі танки та 31 артилерійську систему.

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