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Україна

Майже півтисячі окупантів, шість крилатих ракет і 46 дронів: в Генштабі підрахували втрати ворога за добу

8:45 19 липня 2023
ЗСУ на Запорізькому напрямку

Розпочалася 511-а доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Також минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України — задіяли 6 крилатих ракет «Калібр» та 35 іранських ударних БпЛА «Шахед-136». Силами та засобами Повітряних Сил знищено 6 крилатих ракет «Калібр» та 31 ударний БпЛА противника.

Крім того, ворог завдав 80 авіаційних ударів та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Відкриваючи вогонь у відповідь на обстріли, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління противника, 1 зенітно-ракетний комплекс, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та 3 станції РЕБ ворога.

Загальні бойові втрати російського ворога за добу склали:

  • особового складу — близько 470 осіб;
  • танків — 4 одиниці;
  • бойових броньованих машин — 8 одиниць;
  • артилерійських систем — 31 одиниця;
  • засобів ППО — 2 одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 46 одиниць;
  • крилаті ракети — 6 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19 одиниць;
  • спеціальна техніка — 6 одиниць.
Оперативні дані Генштабу ЗСУ

Нагадуємо, що на світанку 19 липня ворог намагався нанести удар з повітря по Києву, однак всі дрони було збито силами ППО ще на підльоті до столиці.

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