Галкін несподівано став блондином, а Пугачова може виступити на фестивалі Лайми: що відомо

Алла Пугачова, яка зараз перебуває разом з родиною в Латвії, може виступити на фестивалі Лайми Вайкуле «Рандеву», який проходитиме 26−30 липня у концертній залі «Дзінтарі». Раніше Вайкуле розказувала, що Примадонна стане «критиком» організаторів шоу, а тепер навіть йде мова про повноцінний виступ зі сцени.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на колишніх співробітників 74-річної Примадонни.

Але це стане можливим тільки в тому разі, якщо вдасться знайти спонсора, який зможе оплатити гонорар легендарній співачці — від 500 тисяч євро.

Сама ж Вайкуле допускає, що в разі необхідності зможе переконати свою подругу виступити і без гонорару, але багато буде залежати від настрою Алли Борисівни.

Також видання зазначає, що частину квитків на сольний концерт Лайми Вайкуле 29 липня розпродано, попри досить солідну ціну — від 210 до 330 євро. На інші концерти квитки розходяться не так жваво.

Можливо, справа покращиться, коли в Юрмалі збереться вся зіркова сім'я Примадонни. Зараз до дружини і дітей приєднався Максим Галкін, який перервав гастролі і неочікувано став блондином.

Нагадаємо, нещодавно до Юрмали приїздила донька Пугачової Христина Орбакайте з дітьми. Але їй довелося терміново покинути Латвію із-за роботи чоловіка. Разом з тим старша донька Примадонни не шкодує — вона з родиною зараз вона відпочиває на Адріатичному морі та насолоджується прекрасною погодою та краєвидами.

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