Професіонали високого класу: Вайкуле розповіла, як Пугачова та Галкін допоможуть їй на фестивалі в Юрмалі

Алла Пугачова, яка з сім'єю переїхала на літо до Юрмали, буде брати участь у фестивалі своєї подруги Лайми Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala.

Примадонну запросили в якості «критика», адже вона має величезний досвід виступів на великій сцені.

Так висловилась Лайма Вайкуле в коментарі на каналі «І грянув Грем».

«Алла Пугачова, братиме участь у фестивалі як мій критик», — сказала Вайкуле.

Про те, щоб Примадонна виступила з декількома своїми хітами, мови поки що не було. Але, можливо, співачка сама захоче це зробити, поринувши в творчу атмосферу.

Щодо участі Максима Галкіна у програмі, Вайкуле не стала розкривати всі карти, лише сказала, що планує запросити його в якості ведучого у якийсь з днів, а також виступити з сольним концертом.

Але поки що плани в деталях не обговорювалися. Проте і Алла, і Максим — професіонали високого класу, і часу на репетиції їм не потрібно.

«Сподіваюся, що вони щодня будуть у мене на фестивалі. Ми зустрічалися не раз. Зустрічаємось і зустрічатимемося», — додала вона.

Як відомо, до родини Галкіна-Пугачової скоро приєднається з дітьми і чоловіком її донька Христина Орбакайте.

Днями глава сім'ї Михайло Земцов прилетів зі США, про що Орбакайте повідомила у своєму акаунті.

Сама ж Алла Пугачова, як повідомляють латвійські ЗМІ, із задоволенням відпочиває на юрмальському курорті. А, можливо, вирішить навіть оселитися там назавжди.

Зараз сім'я орендувала розкішну віллу «Марта» площею 210 квадратних метрів. На ній все передбачено для комфортного відпочинку — простора вітальня, кухня, дві спальні, кінотеатр і навіть власний сад з камінням.

Раніше ЗМІ писали, що Пугачова збирається переїхати до США, тому терміново оформлює паспорт Ізраїля.

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