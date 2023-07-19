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Можна розоритися на ремонті: страховики назвали найпроблемніші автомобілі у 2023 році

19:57 19 липня 2023
авто

Автомобілі з пробігом, які купують на вторинному ринку, можуть завдати масу проблем майбутнім власникам.

Така покупка завжди пов’язана з ризиками, констатують фахівці страхової компанії MotorEasy. Вони склали список найпроблемніших вживаних авто, пише «Твоя машина».

Зокрема, серед компактних автомобілів найпроблемнішими виявилися Citroen C3 (2010−2016), Ford Fiesta (2002−2008) і Nissan Micra (2010−2016). Наприклад, у Citroen можуть виникати проблеми з двигуном, вихлопною системою, кондиціонером і гальмами.

У власників хетчбеків найчастіше проблеми виникали з Opel Astra (2009−2015) з бензиновим двигуном. Гальма, кондиціонер і двигун ставали причиною відвідування сервісних центрів. Також, власники Volkswagen Golf (2003−2009) з дизельними та бензиновими хетчбеками (2009−2013) також зазнали деяких поломок.

У преміум-седанах найбільше проблем у власників викликав Mercedes-Benz C-Class (2014−2021) з бензиновим двигуном, особливо часто пов’язані з акумулятором. До топ-3 найненадійніших моделей у цій категорії також увійшли дизельний Mercedes-Benz C-Class (2007−2014) та Volkswagen Passat (2005−2015).

Фахівці також нагадали водіям про правило, яким часто нехтують на дорогах.

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