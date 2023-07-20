Інформаційна атака на Територіальний центр комплектування і соціальної підтримки Львівської області — частина проросійської ІПСО, мета якої — підірвати довіру до ОТЦК і зірвати мобілізацію. Про це пише Газета.ua.

З травня голову Львівського обласного ТЦК атакує екснардеп від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук. Він опублікував так зване «журналістське розслідування», в якому стверджував, що Тіщенко бере хабарі й володіє віллами в Італії та Іспанії. Мосійчук послався на лист, який нібито отримала «антикорупційна організація», у якій він працює. Нічим не підкріплені обвинувачення розтиражували через анонімні телеграм-канали та ЗМІ.

«На жаль, окремі корумповані військкоми, типу Борисова з Одеси, ворогу дуже допомагають. А ще — корисні ідіоти, які вимикають критичне мислення і носять русняві вкиди», — прокоментував політичний експерт і військовослужбовець Кирило Сазонов.

Як пише Газета.ua, інформаційно атакують Львівщину, бо її обласний ТЦК є одним з найефективніших в країні. Весною 2023 року він виконав план мобілізації на 105%. Мобілізованих відправляють на медкомісію, потім — до навчальних центрів. Співробітники ТЦК поводяться коректно, командування оперативно реагує у випадках конфліктних ситуацій.

Щоб збільшити кількість людей, які б добровільно приходили до військкоматів ставати на облік та оновлювати дані, ОТЦК Львівщини веде просвітницьку кампанію, пояснюючи мешканцям процедуру й види повісток і розвіюючи головний міф про те, що повістка дорівнює відправленню «на нуль».

У перші дні повномасштабного вторгнення росії центр указом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного очолив Олександр Тіщенко — полковник, ветеран АТО, нагороджений державними нагородами.

Починаючи з 24 лютого 2022 року зі Львівщини на фронт відбуло близько 3,5 тис. працівників територіальних центрів комплектування. У центрах несуть службу майже 600 військовослужбовців, які отримали поранення на фронті. Ще близько 300 зараз проходять лікування та найближчим часом розпочнуть службу.

Крім того, команда активно волонтерить. ОТЦК Львівщини став волонтерським хабом, який закуповує сам, а також отримує від волонтерів і місцевих підприємств автомобілі, дрони, інше спорядження і передає його військовим за запитами.

За оцінкою Сазонова, в Україні є проблеми з мобілізацією, але в цілому ситуація краща, ніж могла б бути. Це заслуга відповідальних і професійних ТЦК, а також Міноборони. Звідти цей напрям курує заступник міністра, Герой України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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