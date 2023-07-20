У країнах ЄС вперше продано більше електромобілів, ніж авто з дизельним двигуном

У червні в країнах Європейського Союзу вперше продажі електромобілів (158 тисяч, або 15,1%) обігнали продажі машин з дизельними двигунами (139,6 тисячі, або 13,4%). Про це повідомила 19 липня Європейська асоціація автомобільної промисловості ACEA. При цьому автомобілі з бензиновим мотором, як і раніше, зберігають лідерство. Частка їх продажів у червні становила 36%. Друге місце посіли гібридні автомобілі (близько 24%). Загальна кількість нових легкових машин, зареєстрованих у ЄС у червні 2023 року, перевищила мільйон одиниць.

ACEA зазначає, що рік тому частка електромобілів у червні становила 10,7%. Таким чином, спостерігається різке збільшення продажу — 66%. Експерти асоціації вважають, що сталося це значною мірою завдяки зростаючій популярності електромобілів у Німеччині, Нідерландах, Франції та Бельгії.

Лідером продажів, як і раніше, є американська компанія Tesla, якою керує мільярдер Ілон Маск. У першому кварталі 2023-го кожна п'ята легкова машина, куплена в ЄС, була зроблена його компанією. А британські експерти назвали цей електромобіль одним із найкращих за останній рік.

Загалом у перші шість місяців 2023 року в Європі продали 5,4 млн нових машин. Це на 17,9% більше, ніж рік тому, але на 21% менше, ніж до пандемії коронавірусу — у першій половині 2019 року.

Нагадаємо, в Україні діють пільги на розмитнення електрокарів та авто на газі.

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