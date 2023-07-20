«Немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя і перемогти»: Зеленський відреагував на удари по Миколаїву та Одесі

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким поранених та загиблих внаслідок російських атак по Одесі та Миколаєву. Про це він повідомив у своєму зверненні.

«Одеса. Миколаїв. Російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя нашої країни. На жаль, є поранені, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким! Але немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти. Я дякую всім, хто захищає наші міста, наших людей, наше небо! Дякую всім нашим воїнам, рятувальникам, лікарям, місцевій владі, волонтерам… усім, хто залучений до ліквідації наслідків російського терору! Дякую працівникам портів, які роблять усе, щоб зберегти нашу інфраструктуру! Будівельникам та ремонтним бригадам, які допомагають людям відновити нормальні умови життя! Усі разом ми пройдемо цей страшний час. І вистоїмо проти ударів російського зла», — йдеться у зверненні.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок нічної атаки по місту Одеса постраждали 8 людей, серед яких троє співробітників ДСНС.

«Постраждалих в області, на щастя, немає. До міських лікарень госпіталізували трьох постраждалих. Всі троє перебувають у стані середньої ступені важкості, серед них — співробітник ДСНС. У людей — осколкові поранення та отруєння продуктами горіння. Всі отримують необхідну медичну допомогу», — повідомив він.

За словами голови ОВА, під завалами в ході розшуково-рятувальної операції виявили ще одного загиблого.

Як писали «ФАКТИ», раніше під завалами зруйнованої ракетою адмінбудівлі в Одесі знайшли загиблого охоронця.

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