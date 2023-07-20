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Суспільство та люди

Без штампу в паспорті: як переселенцю отримати права водія, розповіли в Мінреінтеграції

15:37 20 липня 2023
Довідка ВПО в Дії

Внутрінші переселенці, які мають довідку ВПО, можуть скористатися різноманітними сервісами, зокрема, отримати субсидію на комуналку без надання договору оренди.

В Міністерстві з питань реінтеграції зазначають, що за чинними правилами, для отримання посвідчення водія необхідно подавати документи з відомостями про зареєстроване місце проживання отримувача, що є проблемою для громадян, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або в паспортних документах яких не зазначено зареєстрованого місця проживання.

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З огляду на це, були внесенні зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуск громадян до керування транспортними засобами. Для ВПО передбачена можливість отримувати/обмінювати посвідчення водія без документів, які підтверджують задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території України.

Їм достатньо надати довідку про взяття на облік ВПО, у якій зазначено фактичне місце проживання. Довідку можна пред’явити і у електронному вигляді із застосуванням «Дії».

Нагадаємо, що нещодавно Рада змінила правила отримання водійських прав, дозволивши готуватися до теоретичної частини екзамену не в автошколах, а самостійно.

Фото «Дії»

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