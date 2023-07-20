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Будівлю генконсульства Китая пошкоджено під час ракетного удару по Одесі (фото)

13:33 20 липня 2023
Генконсульство КНР в Одесі

Під час нічної ворожої атаки на південні регіони України, коли «прильоти» фіксувалися у середмістях обласних центрів Миколаївщини та Одещини, в Одесі була пошкоджена будівля генерального консульства КНР.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер.

«Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі — постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги», — зазначив він та показав фото з вибитими вікнами в будівлі.

Фото зі сторінки Олега Кіпера

Нагадаємо, що ворог третю ніч поспіль завдає ударів по Одещині. Напередодні уламками ракет була пошкоджена інфраструктура Одеського порту. А у терміналі, який тієї ночі постраждав найбільше, зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалась для відправки у Китай.

Наразі відомо, що під час ракетних ударів вночі 20 липня в Одесі та Миколаєві загинуло по одній людині — їхні тіла дістали з-під завалів.

Фото зі сторінки Олега Кіпера

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