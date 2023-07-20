Російські окупаційні війська на півдні України після підриву Керченського мосту та вибухів на полігоні в Криму повинні нормувати артилерійські боєприпаси, щоб залишатися боєздатними, вважають британські військові експерти. Тим не менш, попри атаки щонайменше на двох напрямках, українцям, ймовірно, ще не вдалося прорвати основну російську оборону, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Міністерства оборони в Лондоні.

Український плацдарм на окупованому росією березі Дніпра в Херсонській області створює додатковий виклик для російського командування, вважають аналітики. Вони «ймовірно, занепокоєні вразливістю свого південно-західного флангу», — йдеться у британській заяві.

Російські сили навколо східноукраїнського міста Бахмут також слабкі, але поки що вони витримують контрнаступ українських військ, які просуваються вперед зі значними зусиллями.

За даними британців, російські війська намагалися просунутися в лісах на захід від селища Кремінна під Сєвєродонецьком і навколо Авдіївки під Донецьком. Однак обидві сторони досягли лише незначного успіху в просуванні.

Нагадаємо ЗСУ продовжують наступ на трьох напрямках. Про актуальну ситуацію на фронті читайте тут.

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