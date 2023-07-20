Як би не хотілося «полікувати» висип, краще шкіру нічим не мазати: лікар про лікування пітниці

Пітниця — це поширене тимчасове захворювання шкіри, воно може виникнути у дітей і дорослих. Найчастіше спостерігається у новонароджених діток, в людей у жаркому кліматі або коли у них гарячка, ділиться дерматологиня Катерина Бакіко, яка раніше розповіла про дитячі хвороби шкіри, які не треба лікувати.

«Пітниця має 3 типи, — пояснює лікарка. — Найпоширеніша — червона. Вона має вигляд червоних прищиків на тулубі, складках, може чухатися. Лікування пітниці зводиться до уникання тригерів, які стимулюють потовиділення та закупорку потових залоз.

Рекомендую охолодити приміщення — провітрити, включити кондиціонер, вентилятор та інше. Варто одягати собі або дитині дихаючий вільний одяг, що добре вбирає піт (наприклад, бавовняний). Важливо, щоб він не був синтетичний та той, що стискає. Можете періодично робити «повітряні ванни» без одягу. Якщо дитина носить бандаж, повʼязку — зняти або застосувати дихаючі матеріали. Якщо пітниця повʼязана з гарячкою, то використайте жарознижувальні ліки згідно з віковим дозуванням".

Якщо дитина спітніла, слід промити шкіру прохолодним душем. Не можна приймайти довго гарячу ванну. Не треба закутувати малечу покривалами у спеку — і вдома, й у візочку. Навіть якщо є вітер. Туге пеленання, яке люблять у пологовому, теж не бажано.

«Для миття використовуйте ніжний очищувальний засіб, аби не подразнювати шкіру. Звичайне мило або дитячий гель для душу не підходять, — уточнює лікарка. — Як би вам не хотілось «полікувати» висип, краще шкіру нічим не мастити. Бо жирні емоленти, мазі ще більше закупорять пори. Краще нічого не робити, висип з часом сам пройде.

Не треба давати протиалергічні, сідати мамі на дієту. Пітниця не має до цього жодного відношення. Не називайте алергією будь-який червоний висип на шкірі дитини. Не треба «підсушувати» висип настоями трав, спиртом, синькою чи фукорцином. Якщо висип не проходить, або дитина неспокійна, зверніться до лікаря".

Раніше Катерина Бакіко пояснила, чим шкідливий целюліт і як його лікувати.

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