«Пийте багато води, щоб охолодитися»: що робити при сонячних опіках

У період відпусток і дачних робіт, прогулянок на свіжому повітрі та відпочинку на природі, куди ми вибираємося цілими сім'ями, практично в будь-якій з локацій ми можемо отримати сонячний опік, якщо не захищаємося від агресивних променів. Що в такому випадку можна робити, а що вкрай небезпечно, розповіла дерматологиня Катерина Бакіко:

«Не змащуйте сонячні опіки тим, що заважає тепловіддачі, тобто жирними засобами, це вазелін, сметана, борсучий жир, жирний крем. Це може поглибити опік. Уникайте додаткових хімічних подразнень місця опіку: не треба лити спирт, сечу, спиртовий розчин йоду, розчин чистотілу, оцет, сипати сіль. Бо зробите опік ще більшим. Не кладіть лід або пакети з льодом на обгорілу сонцем шкіру. Слід охолоджувати її прохолодною проточною водою. Якщо утворились пухирі, не здирайте їх. Адже це біологічна стерильна мембрана, порушуючи її, ви можете занести інфекцію. Не дряпайте й не намагайтеся видалити шкіру, що лущиться після опіку, це може додатково її поранити. Не надягайте обтягуючий одяг на обгорілу сонцем шкіру, бо він буде її подразнювати. Якщо у вас вже є ознаки сонячного опіку — почервоніння шкіри, вона гаряча, — не засмагайте більше, навіть на другий день. Важливо дуже берегтись від сонця. Не слід нехтувати змінами родимок на шкірі після сонячних опіків — зверніться до дерматолога, аби не пропустити рак шкіри».



То що ж треба робити, якщо ви обпеклися на сонці? Перш за все швидко підіть з місця, де багато прямих променів, у затінок чи приміщення. Охолодіть шкіру під прохолодним душем або за допомогою вологого рушника (якщо опіки в дитини, стежте, щоб вона не мерзла).

«Нанесіть легкий гель, крем або спрей після засмаги, — радить лікарка. — Пийте багато води, щоб охолодитися і запобігти зневодненню. Прийміть знеболювальний засіб. Закривайте обгорілу шкіру від прямих сонячних променів, поки шкіра повністю не заживе, носіть довгий одяг, капелюх, окуляри, наносьте сонцезахисний крем. Зверніться до лікаря при занедужанні, появі гарячки, пухирів».

Раніше відома дерматологиня Катерина Бакіко розповіла про те, що через надмірне перебування на сонці можуть загострюватися деякі хвороби шкіри.

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