Це не алергія і пройде самостійно: лікарка про дитячі хвороби шкіри, які не треба лікувати

Далеко не всі зміни, що відбуваються в шкірі малюка, треба лікувати. Деякі з них проходять самі та ніякої загрози не несуть. Звичайно, трапляються виключення — якщо дуже поширені або турбують дитину. Але у більшості випадків ці зміни не потребують ні хвилювання, ні ліків, вважає дерматологиня Катерина Бакіко, яка раніше розповіла, як правильно лікувати кропив’янку.

«Неонатальне акне — це прищики та гнійнички у діток, які виникають у після народження та зникають до 3-місячного віку, — пояснює лікарка. — Висип не залишає жодних знаків на личку. Не свідчить про алергію чи «не таке» харчування мами.

Латеротаракальна екзантема та дитячий папульозний акродерматит — поширені дитячі хвороби шкіри, які проявляються прищиками на тулубі з одного боку або на кінцівках. Причина не відома, але вважається, що прищі з'являються від вірусів. Проходять самостійно до 8−12 тижнів.

Телогеновий ефлювіум — це швидке реактивне випадіння волосся, яке буває після сильної хвороби, прийому ліків, стресу, жорсткої дієти. Здається, що випаде усе волосся, проте випадає лише невелика частина і потім ріст волосся відновлюється.

Нігті Бо — це відшарування нігтів з боку кутикули. Буває після вірусних захворювань з високою температурою. Нігтики відростають гарні самостійно впродовж місяців.

Бородавки та молюски — вірусні хвороби шкіри, існують довго і схильні зникати самостійно. Якщо поодинокі та не турбують — спокійно можна чекати, поки пройдуть самі".

Молочні кірки дуже часто є у маленьких діток. Але, за словами лікарки, вони шкоди не несуть, проходять самостійно, достатньо промилення дитячим шампунем.

«У дітей до 2-річного віку — часті почервоніння щік бувають від перегрівання, вітру/морозу, гарячої ванни, сміху/плачу, на вечір, від жування. Це не алергія і не потребує хвилювання, проходить самостійно. Гемангіоми та лососевидні плями теж не привід панікувати. У більшості випадків гемангіоми не несуть загрози та з роками зникають самостійно.

Поява родимок у дітей є нормальною, це не є чимось небезпечним, видаляти профілактично не потрібно. Фолікулярний кератоз — сухі прищики у діток на щічках, плечах та стегнах можуть поширюватись або бути незначними. Їх поява має генетичну схильність і з віком вони стають малопомітні або зовсім зникають, не залишаючи слідів".

Раніше дерматологиня розповіла, який тип депіляції підійде підліткам.

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