Ваше тіло красиве, навіть якщо шкіра нерівна: лікарка про те, чим шкідливий целюліт і як його лікувати

У медицині целюлітом називають запалення підшкірно-жирової клітковини, це грізне захворювання, яке потребує навіть госпіталізації. Але так склалось, що у народі «целюлітом» називають нерівність шкіри, яку щиро асоціюють з надмірною вагою і косметичним дефектом. Косметична індустрія та реклама підхопили цей тренд, викликаючи комплекси та щедро продаючи послуги та креми «від целюліту». Дерматологиня Катерина Бакіко спростувала 2 міфи, про те, що целюліт — це не є нормально і потребує негайної корекції та чудодійні властивості кремів від целюліту.

«Так званий целюліт — це природний анатомічний контур, характерний для багатьох стегон і сідниць і інших ділянок тіла. Це модель накопичення поверхневого жиру.

Замість того, щоб жир накопичувався рівномірно, він зберігається в маленьких «кишенях», розділених волокнистими нитками, які називаються перегородками. Точної причини його утворення не відомо, але вік, індекс маси тіла, товщина шкіри, вагітність та генетика — фактори які можуть мати звʼязок з його утворенням. Целюліт — це варіант норми. Згідно дослідження 2015 року 80−90% жінок після підліткового віку мають певні прояви целюліту. Його можуть мати і люди з нормальною вагою, так і надмірною, чоловіки та жінки".

Не існує конкретного способу вимірювання целюліту, він не є результатом накопичення токсинів, поганого кровообігу чи закупорки лімфатичних шляхів. У дослідженні, яке порівнювало жирову тканину при целюліту з іншими жирами у організмі, не виявило біохімічних відмінностей. Ваше тіло красиве, навіть якщо шкіра не рівна, додає лікарка.

«Креми від целюліту у своєму складі у більшості випадків містять кофеїн, ретинол, амінокислоти, рослинні екстракти тощо. На жаль, не існує якісних наукових досліджень щодо ефективності кремів від целюліту, які б підтвердили свою ефективність на великій кількості пацієнтів, мали б незалежні результати.



Те, що є у мережі — або кількість досліджуваних занадто мала, або дослідження робила компанія, яка і продає креми, звичайно, що у них позитивні результати.



Немає даних, які б відповіли на питання, яка саме речовина у конкретному кремі діє на рельєфність шкіри, яка дієва концентрація засобу, як оцінювали результат.

Жінки, яким креми допомогли, часто паралельно займаються спортом, роблять процедури, тому важко визначити, що ж саме зменшує прояви целюліту.



Якщо я вас не переконала, що целюліт не треба лікувати, і ви все ж хочете позбутись його, то є список відносно дієвих засобів- це перш за все зміна способу життя — збалансоване харчування, фізична активність та нормалізація ваги тіла, якщо вона надмірна.

Також добре працюють лазерне лікування, вакуумні процедури, карбокситерапія (методика впливу на шкіру вуглекислим газом, в процесі якого поліпшується лімфо- і кровообіг, відбувається насичення клітин киснем — Авт.), субцизія (хірургічна процедура — Авт.), інʼєкції QWO".

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